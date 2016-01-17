الرياضة والغذاء الصحي.. وصفة للحصول على نوم هادئ

كشفت دراسة أميركية حديثة أن نوعية النظام الغذائي للإنسان تلعب دوراً أساسياً في ما إن كان سيتمكن من الحصول على نوم هادئ أم سيمضي ليلة مؤرقة.

فمقولة "قل لي ما تأكل أقل لك كيف نمت" مستنبطة من دراسة أميركية حديثة تشير إلى وجود علاقة بين النظام الغذائي للإنسان واضطرابات النوم لديه.

الباحثون بمعهد التغذية، التابع لمركز "كولومبيا" الطبي بجامعة نيويورك، وجدوا أن تناول أطعمة غنية بالسكر والدهون المشبعة مرتبط باضطرابات النوم، وخفض مدة النوم العميق، مقارنة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

وتأتي الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والحلوى والمشروبات الغازية بالإضافة إلى العصائر المحلاة، على رأس الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات.

أما الأطعمة الغنية بالألياف فيأتي على رأسها القمح والشعير والشوفان والفاصولياء المجففة والبازلاء والعدس بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات.

وقال الباحثون إن دراستهم أثبتت العلاقة بين نوعية النظام الغذائي والحصول على نوم هادئ، وصحة أفضل، ونصحوا باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم لنوم أعمق.