تسجيل أول إصابتين بفيروس زيكا في جزر الانتيل الفرنسية

سجلت أول حالتين من الإصابة بفيروس زيكا الذي ينتقل بلسعات البعوض في منطقتين من جزر الانتيل الفرنسية في المحيط الهادئ، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وقالت الوكالة الإقليمية للصحة السبت إن المصابين وهما رجل في سان مارتان وفتاة في غوادلوب، التقطا الفيروس محلياً إذ إنهما لم يسافرا إلى الخارج.

وتنتقل عدوى فيروس زيكا إلى الإنسان بلسعة بعوض يجب الوقاية منه خلال النهار خصوصاً. وتشبه أعراضه أعراض الانفلونزا مع طفح جلدي، وهي تظهر في فترة تمتد بين ثلاثة أيام و12 يوماً على اللسعة. ولا يتوافر أي علاج شاف من هذا الفيروس أو لقاح ضده، بل علاجات تعالج الأعراض.

وتحدثت وزارة الصحة الفرنسية الجمعة عن بدء انتشار وبائي لفيروس زيكا في منطقتين فرنسيتين وراء البحار أيضاً، هما جزيرة مارتينيك في الانتيل، وغويانا في أميركا الجنوبية، مع تسجيل 47 إصابة في الأولى و15 في الثانية.

يأتي ذلك فيما قالت إدارة الصحة في هاواي إن رضيعاً يعاني من تلف في المخ ولد في مستشفى في أواهو بهاواي تأكد إصابته بفيروس زيكا فيما يبدو أنه أول حالة إصابة أميركية بالفيروس الذي ينقله البعوض.

وقالت الإدارة في بيان مكتوب إن من المعتقد أن أم الرضيع أصيبت بفيروس زيكا عندما كانت في البرازيل في مايو 2015 ويحتمل أن يكون الرضيع قد أصيب أثناء حملها فيه.

وأصدر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة يوم الجمعة تحذيراً من السفر إلى 14 دولة ومنطقة في الكاريبي وأميركا اللاتينية حيث توجد خطورة الإصابة بفيروس زيكا.

وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على وجه الخصوص النساء الحوامل من السفر إلى هذه المنطق حيث ترتبط الإصابة بفيروس زيكا بعيوب خلقية للمواليد.

ويسري هذا التحذير على البرازيل وكولومبيا والسلفادور وجيانا الفرنسية وجواتيمالا وهايتي وهندوراس ومارتينيك والمكسيك وبنما وباراجواي وسورينام وفنزويلا وبويرتوريكو.

كما يشتمل التحذير على نصيحة بأن تراجع النساء اللائي يفكرن في الحمل أطباءهن قبل السفر إلى هذه المناطق.