لا حمل في كولومبيا بسبب فيروس زيكا

طلبت الحكومة الكولومبية من الأزواج المقيمين في البلاد تفادي حالات الحمل خلال الأشهر المقبلة بسبب تفشي فيروس زيكا الذي من شأنه التسبب بتشوهات خلقية لدى المواليد الجدد.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الكولومبية: "نوصي جميع الأزواج المقيمين على الأراضي الوطنية بتفادي حالات الحمل" خلال المرحلة الحالية من انتشار الفيروس "التي قد تمتد حتى شهر يوليو 2016".

وأضافت الوزارة: "نعتبر أن البلاد تشهد مرحلة انتشار لعدوى فيروس زيكا أي تفشي الوباء".

وأوصت الوزارة جميع النساء الحوامل اللواتي يعشن في مناطق لا يقل ارتفاعها عن 2200 متر بالامتناع عن السفر حتى يوليو المقبل على أقرب تقدير الى المناطق الواقعة على علو أدنى نظرا إلى الخطر الأكبر للإصابة بهذا المرض فيها.

وتنتقل عدوى فيروس زيكا الى الأنسان بلسعة البعوض المصري المسبب أيضا لحمى الضنك وشيكونغونيا والذي يجب الوقاية منه خلال النهار خصوصا. وتشبه أعراضه تلك العائدة لمرض الانفلونزا مع طفح جلدي، وهي تظهر في فترة تمتد بين 3 أيام و12 يوما على اللسعة.

وسجلت كولومبيا أكثر من 11 ألف حالة مؤكدة من هذا الفيروس فضلا عن حوالي 2000 حالة محتملة، أكثريتها في منطقة الكاريبي، وفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة.

وسجل الكثير من هذه الحالات في أوساط نساء حوامل - 459 حالة مؤكدة و101 أخرى محتملة - وبالتالي يمكن للفيروس أن يؤثر على صحة المولود عبر التسبب بتشوهات خلقية وحتى بالوفاة.

وأوصت الولايات المتحدة النساء الحوامل بتفادي التوجه الى كولومبيا و13 بلدا آخر في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بسبب تفشي وباء زيكا.