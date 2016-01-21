مخاوف من إصابة 700 ألف شخص بفيروس "زيكا" في كولومبيا

قال أليخاندرو جافيريا، وزير الصحة الكولومبي، الأربعاء، إن فيروس زيكا الذي ينقله البعوض أصاب أكثر من 13500 شخص بالفعل في البلاد، وقد يصيب نحو700 ألف شخص بها.

وقال جافيريا للصحافيين إن منظمة الصحة في منطقة الأميركتين أشارت إلى أن كولومبيا تجيء في المركز الثاني للإصابة بزيكا بعد البرازيل. وقال: "نتوقع أن يتوسع المرض بطريقة تشبه ما حدث مع مرض تشكونجونيا الفيروسي العام الماضي لتتراوح أعداد الإصابة بين 600 و700 ألف".

وقال إن من بين المصابين 560 امرأة من الحوامل على الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن في البلاد بحالة صغر حجم الرأس لدى المواليد. وربطت سلطات الصحة البرازيلية انتشار زيكا بارتفاع أعداد الأطفال الذين يولدون بحالة خلقية نادرة تتسم بصغر حجم الرأس تؤثر على الأوضاع العصبية للرضع.

ونصحت الحكومة في باراغواي النساء بتأخير الحمل ستة أو ثمانية أشهر في محاولة لتجنب إنجاب أطفال مشوهين.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذيرات بعدم سفر الأمهات الحوامل إلى 14 دولة ومنطقة بمنطقتي الكاريبي وأميركا اللاتينية التي ينتشر بها الفيروس منها كولومبيا.

ولا يوجد لقاح لعلاج فيروس زيكا الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسم المريض وفي الطفح الجلدي ولم تظهر على 80% من المصابين بالفيروس أي أعراض.