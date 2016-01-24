فيروس ميرس من سلاسة السارس.. ظهور جديد في تايلاند

أكدت تايلاند، الأحد، اكتشاف ثاني حالة إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وذلك حسب ما ذكرت وزارة الصحة التايلاندية.

وقال وزير الصحة العامة، بياسكول ساكولساتايادورن، في مؤتمر صحافي، إنه تم اكتشاف الفيروس في رجل عُماني يبلغ من العمر 71 عاما كان مسافرا إلى بانكوك يوم الجمعة.

وقال "بعد أن استقل سيارة أجرة إلى أحد الفنادق أُجري له فحص فيروسي في مستشفى، وتم اكتشاف إصابته بفيروس ميرس. اكتُشفت هذه الحالة بسرعة، ولذلك يجب ألا يصاب الناس بالذعر".

وقالت وزارة الصحة إنه يجري متابعة 37 شخصا آخرين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، من بينهم نجل الرجل الذي كان مسافرا معه.

واكتُشفت أول حالة في رجل أعمال من سلطنة عمان في يونيو يونيو من العام الماضي.

وظهرت أول حالة إصابة بشرية بالمرض في منطقة الشرق الأوسط عام 2012 وهو ينجم عن فيروس ينتمي إلى نفس السلالة التي تسببت في تفشٍ فتاك لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في الصين عام 2003.

ويسبب المرض السعال والحمى ومشاكل في التنفس، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي والفشل الكلوي.