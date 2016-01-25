غيتس ووزير المال البريطاني يتعهدان بالقضاء على الملاريا

أعلن الملياردير الأميركي بيل غيتس ووزير المال البريطاني جورج اوزبورن الاثنين عن خطة بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني (4,28 مليارات دولار) للقضاء على الملاريا "القاتل الأكثر فتكا في العالم".

وأشار الرجلان في مقال نشرته صحيفة "ذي تايمز" إلى توزيع هذا المبلغ على 8 سنوات بهدف تمويل البحوث ودعم الجهود الرامية الى القضاء على هذا المرض الذي ينقل عدواه البعوض.

وكتب غيتس وأوزبورن "عندما نتحدث عن مأساة بشرية، ما من مخلوق يسبب خرابا كالخراب الناجم عن البعوض. نعتبر كلانا أن استئصال الملاريا من العالم يمثل احدى الأولويات الصحية العالمية".

وسيأتي 500 مليون جنيه استرليني (713 مليون دولار) من الميزانية البريطانية لمساعدات التنمية في حين ستدفع مؤسسة بيل غيتس سنة 2016 ما مجموعه 200 مليون دولار على أن تليها تبرعات أخرى.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2015 بشأن الملاريا في العالم، تسببت حوالى 214 مليون حالة جديدة من هذا المرض بوفاة حوالى 438 الف شخص العام الماضي في حين تعتبر الملاريا من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها.

ويتسبب الملاريا خصوصا بوفاة الاطفال إذ أن ثلثي الوفيات جراء هذا المرض تتعلق بأشخاص دون سن الخامسة وفق التقرير.

وسجل تقدم كبير خلال السنوات الـ15 الأخيرة في اطار الجهود لاحتواء المرض غير أن ذلك مهدد بسبب المقاومة للأدوية المضادة للملاريا والاستخدام المطرد للمبيدات الحشرية وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.

وحذر اوزبورن وغيتس من أنه "في حال عدم اطلاق أنواع جديدة من المبيدات الحشرية بحلول سنة 2020، سيصبح الوضع دقيقا وقد يشهد عدد الوفيات ارتفاعا"، لكنهما ابديا "تفاؤلهما ازاء امكان القضاء على الملاريا خلال حياتهما".

ويمثل الملاريا أحد ابرز التحديات على صعيد الصحة العامة إذ أن أكثر من 40 % من سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة للخطر جراء هذا المرض.