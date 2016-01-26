3 مليارات إسترليني من لندن وبيل غيتس لمكافحة الملاريا

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنفق 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً طوال الخمسة أعوام القادمة في مسعى لإنهاء الوفيات الناجمة عن الملاريا في شراكة مع الملياردير الأميركي بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت" قيمتها الإجمالية تصل إلى 3 مليارات إسترليني.

وكشف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن عن البرنامج الذي ستموله ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية في مناسبة حضرها، الاثنين غيتس، الذي ستساهم مؤسسته بيل آند ميليندا غيتس بنحو 200 مليون دولار سنوياً في الحملة.

وقال أوزبورن في بيان: "يصاب مليار شخص في العالم بالملاريا وهي السبب في بؤس لا يعد ولا يحصى وضياع فرص اقتصادية.. لهذا السبب أعمل مع بيل غيتس وأنا عازم على أن تقود بريطانيا الحرب ضد هذا المرض".

ونشرت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر تقريرها السنوي عن الملاريا وأظهر تراجع عدد الوفيات عام 2015 إلى 438 ألف حالة وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن 839 ألف حالة وفاة عام 2000 كما رصدت زيادة كبيرة في عدد الدول التي تتجه إلى القضاء على الملاريا.

وتسعى الأمم المتحدة إلى خفض حالات الإصابة وحالات الوفاة بالملاريا وهي مرض طفيلي معد ينتقل عن طريق البعوض بنسبة 90% بحلول عام 2030.

وأسس بيل غيتس وزوجته ميليندا مؤسسة جيتس عام 2000 لمحاربة الفقر والمرض في أنحاء العالم.