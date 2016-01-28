5 حالات إصابة بفيروس زيكا بالبرتغال

أعلن المعهد الوطني للصحة في البرتغال اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس زيكا في البلاد، بعد قيام هؤلاء الأشخاص بزيارات للبرازيل في الآونة الأخيرة، لكن الحالات الخمس لا تستدعي نقل المرضى للمستشفيات.



وقال متحدث باسم المعهد "لدينا خمس حالات إصابة مؤكدة جميعها مصدرها البرازيل، ولم ينقل هؤلاء الأشخاص للمستشفى وليسوا في حاجة إلى رعاية طبية مكثفة لأنها حالات بسيطة".



ويعنى المعهد الوطني للصحة بالبرتغال بجميع الحالات الخاصة بالأوبئة في البلاد.



ومرض زيكا الفيروسي ينقله البعوض من جنس (ايديس ايجبتاي) الذي ينقل أيضاً حمى الضنك والحمى الصفراء، ولا يوجد لقاح لعلاجه، وهو يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسم المريض وظهور طفح جلدي ولم تظهر على 80 في المئة من المصابين بالفيروس أي أعراض.



ولم ترصد البرتغال أي حالات للمرض من قبل لكن حمى الضنك توطنت في جزيرة ماديرا البرتغالية بالمحيط الأطلسي عام 2012، وهي أول حالة من نوعها في أوروبا منذ عشرينيات القرن الماضي.



واكتشفت حالات إصابة بفيروس زيكا في الدنمارك وبريطانيا فيما يتوقع خبراء الصحة انتشار المرض في القارة الأوروبية نظراً لتفشي الحالات في أميركا الجنوبية وتعدد الأسفار بين قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية.



ووجد الأطباء ارتباطاً بين الفيروس وعدد حالات الاشتباه بصغر حجم الرأس وهي عبارة عن اضطراب عصبي يتسم بصغر حجم الجمجمة والمخ للمواليد.



ولم يكن فيروس زيكا - الذي رصد بأوغندا عام 1947 - معروفاً في الأميركتين حتى العام الماضي، حيث ظهر في شمال شرقي البرازيل ثم واصل انتشاره بسرعة في أميركا اللاتينية عبر البعوض.



وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذيرات بعدم سفر الأمهات الحوامل إلى 14 دولة ومنطقة بمنطقتي الكاريبي وأميركا اللاتينية التي ينتشر بها الفيروس.