"زيكا" يرعب القارة الأميركية ويهدد العالم

في ما يشبه دق ناقوس الخطر، أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس عن عقد اجتماع طارئ في الأول من فبراير بعد تسجيل انتشار سريع في القارة الأميركية لفيروس زيكا، الذي يعتقد أنه يسبب تشوهات خلقية لدى الأطفال. وقالت مديرة المنظمة مارغريت تشان خلال اجتماع للدول الأعضاء في المنطقة في جنيف إن زيكا "ينتشر الآن بسرعة كبيرة جداً"، وأضافت أن هناك خوفاً من "إمكان انتشاره على المستوى العالمي".

إلى ذلك، حذر خبير بمنظمة الصحة العالمية الخميس من أن ثمة اشتباها واسع النطاق في أن عدوى زيكا الفيروسية تتسبب في تشوه المواليد وقد تصيب من 3 إلى 4 ملايين شخص في الأميركتين منهم 1.5 مليون شخص في البرازيل وحدها.

وقال ماركوس اسبينال مدير إدارة الأمراض المعدية في الهيئة المسؤولة بمنظمة الصحة عن الأميركيتين إن نتائج دراسة ستنشر عما قريب تشير إلى الصلة بين زيكا وحالات ولادة أطفال يعانون من تشوهات تتسم بصغر حجم الرأس والمخ بالبرازيل.

وقال خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "لا نعرف بعد ما إذا كان هذا الفيروس يخترق المشيمة ويسبب صغر حجم الرأس. نتصور أنه يلعب دورا وما من شك في ذلك".