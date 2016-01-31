هل تصدق.. خطورة الأطعمة غير الصحية سبب جاذبيتها

خلص باحثون إلى أن خطورة الأطعمة غير الصحية مثل الحلويات والأجبان والشوكولاتة وأضرارها المعروفة على الجسم، هو السبب وراء الانجذاب إليها وعدم مقاومتها.

وعزا الباحثون في الكلية الدولية للدراسات المتقدمة بإيطاليا ذلك إلى أن الإنسان بطبيعته لا يمكنه مقاومة الانجذاب لكل ما هو خطير، سواء كان ذلك "شخص مسجل خطر" أو طعاما ينتج عن تناوله أضرار جسيمة تؤدي إلى أمراض خطيرة.

وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" على 57 شخصاً أوزانهم طبيعية، حيث طلب منهم توصيل بضعة أنواع من الأطعمة بأجهزة في المطبخ بأقصى سرعة ممكنة باستخدام القلم على الكمبيوتر اللوحي.

ورغم أن الجميع قاموا بتوصيل النقاط بشكل صحيح فإن حركة القلم أشارت إلى أنهم أنجزوا ذلك بمستوى لا بأس به من اللاوعي تجاه بعض الأطعمة.

وكان من بين الأطعمة المطلوب تصنيفها الموز والبيتزا، وتبين من التجربة أن عوامل عدة تحكمت في خطوات المشاركين في تصنيفها مثل مدى تفضيلهم لبعض الأنواع عن غيرها ومدى خطورتها أيضاً.

ومن جانبه، أكد البروفيسور فرانشيسكو فوروني، الباحث الأساسي في الدراسة أن السبب الرئيسي في عدم مقاومة الأطعمة غير الصحية هو إدراكنا التام لخطورتها، حيث ينجذب الإنسان دوما بطبيعته للأمور الخطيرة.

وأوضح أن اختلاف الجنس لم يكن له تأثير كبير في نتائج الدراسة التي أجريت على ذكور وإناث، مؤكداً أن هذه الدراسة أثبتت سبب فشل الكثير من أنواع الحميات الغذائية.