إعلان حالة الطوارئ عالمياً ضد "زيكا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ خشية انتشار فيروس "زيكا" على نطاق عالمي.

واعتبرت المنظمة هذا المرض الذي يتسبب في تشوهات خلقية للأطفال عند الولادة بعد إصابة الأم به أثناء الحمل أنه "حدث غير اعتيادي، ويتطلب رفع الاستعداد والطوارئ في جميع أنحاء العالم"، بعد انتشاره في الأميركيتين.

يذكر أن بعوضة "ايديس ايجيبتاي" تنقل هذا الفيروس الذي يصيب الأغشية الدماغية للجنين قبل الولادة.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأميركية إن الفيروس انتشر في 24 دولة ومنطقة في نصف الكرة الأرضية.



وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إنها تعتزم مطالبة الأشخاص الذين سافروا إلى بلد تفشى به الفيروس بالتوقف عن التبرع بالدم، لكن لم تحدد بعد تفاصيل آلية تحقيق ذلك.