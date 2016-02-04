ابتكار بنكرياس صناعي للبالغين المصابين بداء السكري

ذكرت نتائج دراسة أنه تم ابتكار بنكرياس صناعي تجريبي يجري توصيله بهاتف ذكي لمراقبة مستوى السكر في الدم ليفرز الأنسولين بصورة آلية وقت الحاجة، وذلك للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وأشارت النتائج إلى أن البنكرياس الصناعي الجديد أكثر فائدة من المنتجات المطروحة بالأسواق حالياً بعد تجربته على مجموعة من 12 بالغاً من المصابين بالسكري على مدار اليوم لمدة أسبوع كامل مع مقارنته بالأجهزة التقليدية.

وتحسن بصورة كبيرة مستوى السكر في الدم ووصل إلى المستوى المتوسط الآمن مع الاستعانة بالبنكرياس الصناعي لدى البالغين بنسبة 72% مقارنة بنسبة 53% باستخدام أجهزة القياس التقليدية.

من جهته، قال مدير وحدة البحث بمختبرات بحوث التمثيل الغذائي في جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة، رومان هوفوركا: "تضيف الدراسة الجديدة معرفة عن أداء البالغين ممن لا يقيسون مستوى السكر لديهم بصورة مستمرة"، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد لا يقتصر عن سن معينة.

والنوع الأول من داء السكري مرض مزمن سببه تدمير خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين اللازم لتنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأطفال وصغار السن. ولفت باحثون إلى أن الجينات تلعب دوراً في الإصابة بداء السكري، إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة مثل النظام الغذائي وغيرها.

والجهاز الجديد مفيد لأنه يتحكم في ضخ الأنسولين تلقائياً حتى أثناء النوم، لأن مستوى السكر قد يرتفع فجأة وبصورة كبيرة ليلاً ما يمثل مشكلة خطيرة.