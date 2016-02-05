أول إصابات لحوامل في نيكاراغوا وهندوراس

أعلنت حكومتا نيكاراغوا وهندوراس بأميركا الوسطى، أمس الخميس، أول حالات إصابة بفيروس "زيكا" لدى نساء حوامل.

وقالت روزاريو موريو السيدة الأولى في نيكاراغوا والمتحدثة باسم الحكومة، إن ثلاث سيدات في أشهر حملهن الأولى أصبن بالفيروس الذي ينقله البعوض، فيما تقوم الحكومة بإجراءات المكافحة اللازمة.

ورصدت نيكاراغوا 29 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي هندوراس، قال وزير الصحة يولاني باتريس، أمس، إن السلطات رصدت ست حالات إصابة بزيكا لدى حوامل، فيما رصدت البلاد أكثر من 3200 حالة إصابة بالمرض إجمالا حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى زيكا الفيروسية التي تجتاج الأميركيتين تمثل حالة طوارئ دولية تحدق بالصحة العامة بسبب ارتباطها بآلاف من حالات تشوه الأجنة وإنجاب مواليد يعانون من صغر حجم الرأس فيما تسعى المنظمة للرد على هذا الخطر.

وشهدت السلفادور أكثر من سبعة آلاف إصابة بالفيروس وحثت النساء الشهر الماضي على تجنب الحمل حتى عام 2018.