نصائح للحوامل بفحص رصد "زيكا" حتى دون ظهور أعراض

راجعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إرشاداتها للنساء الحوامل، لتتضمن توصية بأن تخضع الحوامل لفحوص رصد عدوى زيكا الفيروسية بعد عودتهن من المناطق التي ظهر فيها المرض، حتى لو لم تظهر عليهن أي أعراض.

وتتضمن الإرشادات الجديدة توصية بأن تخضع الحوامل للفحص خلال ما بين أسبوعين و12 أسبوعا من العودة من المناطق التي ظهر فيها الفيروس. وكانت المراكز الأميركية قد اقترحت في وقت سابق إجراء فحوص للحوامل اللاتي ظهرت عليهن أعراض بالفعل.

وقال أطباء توليد إن نحو 80% من المصابات بالفيروس لا تظهر عليهن أي أعراض.

وقالت المراكز إنه رغم احتمال انتقال فيروس "زيكا" جنسيا فإن لدغات البعوض تظل السبب الأساسي لانتقال الفيروس. وأوصت بأن تناقش الحوامل وشركاؤهن مع الطبيب أي تعامل محتمل للشريك مع زيكا أو أي مرض شبيه به.