الصين تؤكد اكتشاف أول حالة إصابة بـ"زيكا"

أكدت الصين اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا لدى رجل كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى أميركا الجنوبية، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الوكالة نقلاً عن اللجنة القومية للصحة وتنظيم الأسرة، إن رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً من إقليم جيانغشي أصيب بالفيروس الذي تسبب في حالة من القلق على الصعيد الدولي بعد انتشاره في الأميركيتين.

وقد قللت السلطات الصحية الصينية من مخاطر انتشار المرض الذي ينقله البعوض بسبب برودة الجو في فصل الشتاء.

من جهتها، أعلنت إدارة الصحة في هونغ كونغ في بيان أن الرجل الذي مر بهونغ كونغ أثناء عودته إلى الصين يعمل بمدينة دونجوان الصناعية المزدحمة بإقليم جوانج دونغ المجاور.

وذكر البيان أن مكاتب الصحة في موانئ الوصول بالمدينة شددت من إجراءات الفحص والتفتيش بالمطارات والموانئ وكثفت التدريب للعاملين والمفتشين. كما لفت إلى أن ثمة مخاطر محتملة من انتشار الفيروس محلياً إذا وصل إلى هونغ كونغ، لأن بعوضة "ايديس ايجبتاي" التي تنقل الفيروس تستوطن المنطقة لكن لم ترصد بعد أي حالات إصابة به هناك.

وأوضحت الوكالة أن احتياطات الحجر الصحي فرضت على الرجل بمستشفى في مقر إقامته في السادس من فبراير الحالي، وأنه يتعافى وحرارة جسمه طبيعية مع بدء زوال الطفح الجلدي.

بدورها، قالت سلطات هونغ كونغ، إنها طلبت من الصين توفير تفاصيل عن خط سير الرجل المصاب، مشيرة إلى أن خطر انتشار الفيروس من خلال المخالطة بين البشر ضئيل فيما تراقب السلطات الوضع عن كثب.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات الصينية على الفور للتعليق.

كذلك أضافت أن الصيني المصاب كان قد سافر إلى فنزويلا، وظهرت عليه أعراض، منها ارتفاع درجة الحرارة والصداع والدوار في 28 يناير الماضي، وعاد إلى الصين عبر هونغ كونغ في الخامس من الشهر الحالي.