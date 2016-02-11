هذه نصائح الصحة العالمية لتجنب "زيكا"

نصحت منظمة الصحة العالمية النساء أمس الأربعاء في المناطق التي ينتشر بها فيروس زيكا بتوخي اليقظة، لاسيما أثناء فترات الحمل من خلال تجنب البعوض وممارسة الجنس الآمن.

وأصدرت المنظمة توصيات للنساء تتعلق بتشوهات المواليد والمشاكل العصبية الأخرى المرتبطة بالفيروس، الذي ينقله البعوض والذي انتقل إلى أكثر من 30 دولة.

لكن المنظمة لم تفرض قيودا تتعلق بالانتقالات وأسدت بدلا من ذلك نصائح إلى النساء باستشارة الطبيب أو السلطات في حالات السفر.

وقالت المنظمة "سينجب معظم النساء أطفالا أصحاء بالمناطق المتضررة من فيروس زيكا علما أن إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية لا تتوقع بصورة قاطعة وجود حالات تشوهات الأجنة إلا في الحالات الشديدة".

وأضافت "على النسوة الراغبات في إنهاء الحمل بسبب الخوف من ولادة أطفال يعانون من صغر حجم الرأس اللجوء إلى خدمات الإجهاض الآمنة وفقا لمقتضيات القانون".