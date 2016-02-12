وفاة 3 أشخاص بفيروس زيكا في فنزويلا

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، مساء الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص في بلاده إثر مضاعفات ناجمة عن فيروس زيكا.

وقال مادورو في كلمة عبر التلفزيون "في المستوى الوطني هناك 319 حالة إصابة مؤكدة، 68 منها تشهد تعكرات، وثلاثة أشخاص ماتوا".

وأضاف أنه تم تسجيل 5221 حالة إصابة محتملة بفيروس زيكا في فنزويلا "بين 5 نوفمبر تاريخ اكتشاف وجود الفيروس في المستوى العالمي، و8 فبراير" الحالي.

وقال إن الـ68 مصابا الذين يعانون تعكرا في أوضاعهم "أحيلوا إلى العناية المركزة".

وأكد الرئيس أن فنزويلا لديها الأدوية الضروية لعلاج الاعراض. وشكر "الهند وكوبا والصين وإيران والبرازيل" لتقديمها "الدعم الضروري الكامل حتى تكون الأدوية المضادة لزيكا وأكثر من ذلك، متوفر اليوم في فنزويلا".