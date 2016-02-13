كولومبيا: أكثر من 5 آلاف حامل مصابة بفيروس زيكا

قال معهد الصحة الوطني في كولومبيا، اليوم السبت، إن أكثر من خمسة آلاف سيدة كولومبية حامل أصبن بفيروس زيكا الذي يحمله البعوض، في حين يواصل المرض انتشاره السريع في أنحاء الأميركيتين.

وأوضح المعهد في نشرته الخاصة بالأوبئة أن حالات الإصابة بالمرض في كولومبيا وصلت إلى 31555 حالة، من بينها 5013 امرأة حاملا.

ويشتبه في أن للمرض علاقة بتشوه في المواليد يتسبب في صغر غير طبيعي لحجم الرأس بما يتسبب في مشكلات في النمو.

وهناك الكثير من المعلومات غير المعروفة عن زيكا، من بينها ما إذا كان حقا يتسبب في تشوه المواليد بصغر حجم الرأس. وتبحث البرازيل في احتمال وجود صلة بين عدوى زيكا الفيروسية وأكثر من 4300 مولود مشتبه في إصابتهم بهذا التشوه.