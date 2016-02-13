مفاجأة.. قلم الرصاص علاج للصداع

مع ضغوط الحياة اليومية والإيقاع السريع لعصرنا الحديث، أصبح الصداع من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس، سواء الرجال أو النساء.

ورغم أن الصداع يباغت الشخص دون إنذار مسبق ربما بعد يوم مشحون في العمل أو بعد اجتماع مجهد للأعصاب، إلا أن التغلب عليه بات أمرا سهلا للغاية، حسب أخصائية التجميل الدكتورة جين ليونارد التي نصحت بوضع قلم رصاص بين الأسنان كحل سهل وفعال للتخلص منه دون الحاجة للإسراع بتناول المسكنات.

وقالت ليونارد لصحيفة "اكسبريس" البريطانية إن معظم أنواع الصداع التي تنتاب الإنسان سببها عصبي ناجم عن الشعور بالضغط، الإرهاق، التوتر أو الإحباط.

وأضافت أن الصداع ينجم عادة عن تشنجات العضلات في الوجه والرقبة والفكين وفروة الرأس، مشيرة إلى أن هذه التشنجات تكون مرتبطة أيضا بعضلات الفك، ويمكن أن تكون مؤشرا على ما يسمى بالتهاب مفصل الفك أو خلل المفصل الصدغي الفكي الذي يحدث بسبب انقباض الفك أو صرير الأسنان أثناء النوم.

وأكدت ليونارد أن وضع قلم الرصاص بين الأسنان دون الضغط عليه يمكن أن يساعد في ارتخاء عضلة الفك، وبالتالي تخفيف حدة الصداع الناتج عن التوتر، مشيرة إلى أن تدليك الفك والجبين بلطف أيضاً يمكن أن يساهما بدوريهما في تخفيف الصداع أيضاً.

ونصحت ليونارد بالبحث عن السبب الرئيسي للصداع والذي يكون عادة قلق أوتوتر ومحاولة التخلص منه، واستشارة الطبيب حال تجاوز الأمر ذلك الحد.