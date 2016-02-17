شكوك في سلامة تبرعات الدم من مناطق انتشار زيكا

أوصت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية أمس الثلاثاء بعدم جمع أو استخدام تبرعات الدم التي جمعت من مناطق انتشار عدوى زيكا الفيروسية.

وقالت الوكالة إن بوسع بنوك الدم مواصلة جمع تبرعات الدم وتجهيز مكوناته من صفائح دموية إلى البلازما إذا استخدمت تقنيات وافقت عليها الوكالة للتخلص من الكائنات المُمْرِضة بالدم، لأن التقنيات الحالية للتخلص من مثل هذه الكائنات لا تحظى بالموافقة لتصبح صالحة لاستخدام الدم الكامل في معظم عمليات نقل الدم.

وتجيء هذه التوصيات فيما تجتاح عدوى زيكا الفيروسية الأميركتين بضراوة، حيث شملت الإصابات أكثر من 30 دولة بالقارتين ومنطقة الكاريبي، في حين يشتبه بعلاقة بين العدوى وزيادة حالات صغر حجم الرأس للمواليد وتشوهات الأجنة بالبرازيل، ما دفع المسؤولين لإعلان حالة طوارئ دولية.

ويعكف الباحثون على دراسة ما قد يترتب على نقل العدوى من خلال الدم لكن هذه الأبحاث قد تتمخض عن نتائج بعد 6 إلى 12 شهرا. وقالت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية إن على من يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس الامتناع عن التبرع بالدم لمدة 4 أسابيع على الأقل.

وقال بيتر ماركس مدير قسم الشؤون البيولوجية بالوكالة في بيان: "نرى أن التوصيات الجديدة ستسهم في الحد من مخاطر جمع دم أو مكونات دم من متبرعين قد يكونون قد أصيبوا بفيروس زيكا".

ولا توجد أدلة مؤكدة من بؤر زيكا السابقة بأن الفيروس ينتقل من خلال الدم.

وتجتاح عدوى زيكا الأميركتين وتنتقل أساسا بالبعوض من جنس (ايديس ايجبتاي) الذي وصفته منظمة الصحة في جنيف بأنه "خطر شديد".

ويرى كثير من العلماء أن عدوى زيكا مرتبطة بتزايد حالات صغر حجم رأس المواليد علاوة على متلازمة "جيلان-باريه" العصبية الخطيرة.

وتتصدر مكافحة مصدر العدوى بقدر الإمكان، وهو البعوض الناقل للفيروس، اهتمامات الصحة العامة، لأن نفس الحشرة تنقل أيضا أمراض الحمى الصفراء وحمى الدنج.