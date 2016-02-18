ارتفاع حالات صغر الجمجمة بالبرازيل بنسبة 10% خلال أسبوع

سجلت حالات المواليد الجدد المصابين بحالات صغر الجمجمة (الصعل) في البرازيل ازديادا بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع الماضي، مع 508 حالات باتت مؤكدة، على ما أعلنت وزارة الصحة في هذا البلد، حيث يتفشى فيروس زيكا الذي يشتبه في تسببه بهذه التشوهات الخلقية.

وكانت آخر البيانات العائدة إلى 12 فبراير أشارت إلى تسجيل 462 حالة صعل مؤكدة بين أكتوبر فبراير في مقابل معدل سنوي قدره 150 حالة.

إلى ذلك، لا تزال 3935 حالة أخرى مصنفة كحالات إصابة محتملة قيد الدرس، بينها 39,9% تم الإبلاغ عنها منذ مطلع السنة، على ما أعلنت الوزارة، أما بقية الحالات (60,1%) فتعود إلى العام الماضي.

والبرازيل هي أكثر البلدان تضررا جراء تفشي وباء زيكا مع تسجيل 1,5 مليون إصابة بفيروس زيكا منذ سنة 2015.

ومن المزمع أن تزور مديرة منظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان وعلماء أميركيون في الأيام المقبلة، البرازيل للوقوف عند تطورات الوضع.