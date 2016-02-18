العلاج بالوخز بالإبر يخفف من آلام العضلات

أشارت نتائج دراسة محدودة في إسبانيا إلى أن العلاج المتقن بالوخز بالإبر الصينية أدى إلى تخفيف ملموس لدى من يعانون من حالة آلام العضلات الليفي، وذلك بالمقارنة بالعلاج التقليدي العشوائي بالإبر.

ووجد الباحثون أن آثار العلاج بالوخز وتخفيف الألم استمرت عاما بعد العلاج لكن خبيرا في هذا النوع من العلاج يرى أن آثاره لا تزال محدودة.

وقام الباحثون بعملية الوخز بالإبر المتقنة للمصابين وفقا لأساليب الطب الشعبي الصيني ما أدى إلى تحسن حالاتهم في عيادات علاج الألم في إشبيلية.

وتضمنت الدراسة 164 مشاركا مصابين بآلام مزمنة يعاني منها 5% من السكان، وأجريت عمليات الوخز لمدة 20 دقيقة في الجلسة الواحدة بصفة أسبوعية ولمدة 9 أسابيع.

وقسم المشاركون إلى مجموعتين تلقت الأولى علاجا متقنا والأخرى علاجا عشوائيا بالوخز بالإبر.

وبعد 10 أسابيع تراجع الألم بنسبة 41 %لدى من تلقوا العلاج المتقن بالوخز و27 % لدى من تلقوا العلاج العشوائي.

وبعد عام من توقف هذا العلاج تراجع الألم بنسبة 19 %لدى المجموعة الأولى و6% للمجموعة الثانية.