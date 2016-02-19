مفاجأة.. ثلث الأميركيين يعانون من نقص النوم!

يعاني ثلث الأميركيين نقصاً في النوم، ما يزيد خطر البدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطات الدماغية، على ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية.

وأشار تقرير صادر عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المعدل الطبيعي لساعات النوم لدى البالغين بين 18 و60 عاماً لا يقل عن 7 ساعات يوميا.

وتختلف عادات النوم في المناطق الأميركية المختلفة، وتبعاً للأصول اللاتينية إضافة إلى المهنة والوضع العائلي، بحسب الدراسة التي أجريت عبر الهاتف على عينة تم اختيار أعضائها عشوائيا.

أما أضعف النسب على صعيد عدد ساعات النوم لدى البالغين فقد سجلت في جنوب شرقي البلاد، حيث المستويات الأعلى للبدانة وغيرها من المشكلات الصحية المزمنة.

كذلك أظهر الاستطلاع أن البطالة أو المرض يسببان مشكلات في النوم بالنسبة لنصف الأشخاص المستطلعة آراؤهم. كما أن 72% من الأشخاص الحائزين شهادات عليا ينامون لفترات كافية.