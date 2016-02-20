جنوب إفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بـ"زيكا"

أكدت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أول حالة إصابة بفيروس زيكا، الذي ينقله البعوض، وذلك بعد أن اكتشفت إصابة رجل كولومبي به في البلد الإفريقي.

وذكر وزير الصحة، أرون موتسواليدي، أن إصابة الرجل بالفيروس، الذي يثير قلقاً دولياً بعد تفشيه في معظم أنحاء الأميركيتين، اكتشفت أثناء زيارته لجوهانسبرغ.

وقال موتسواليدي: "وصل رجل الأعمال بحمى وطفح جلدي بعد أربعة أيام تقريباً من وصوله إلى جنوب إفريقيا، لكنه تعافى كلياً الآن".

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الوباء عالمياً في الأول من فبراير، مشيرة إلى ارتباطه بمرضين عصبيين هما صغر حجم الرأس لدى الأطفال ومتلازمة جيلان-باريه التي قد تسبب الشلل.