علاج الأرق إلكترونياً يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

أفادت نتائج دراسة جرت في أستراليا بأن علاج الأرق من خلال المواقع الإلكترونية قد يفيد أيضا المصابين بأعراض الاكتئاب للتخلص من اضطرابات انحراف الحالة المزاجية وفق ما نشرته "رويترز".

واختار الباحثون عشوائيا 1149 مشاركا للانخراط إما في برنامج لعلاج انحرافات السلوك المعرفي والإدراكي من خلال المواقع الإلكترونية، وإما في برنامج تفاعلي للصحة لا يهدف أصلا لعلاج الأرق.

ومع علاج الأرق من خلال المواقع الإلكترونية تراجعت أعراض الاكتئاب بدرجة كبيرة في نهاية برنامج مدته ستة أسابيع وفترة ستة أشهر أخرى من المتابعة وذلك بالنسبة إلى مجموعة المقارنة التي لم تتلق أي برامج.

وقالت هيلين كريستينسن مديرة معهد (بلاك دوج) وكبيرة الباحثين به والأستاذة بجامعة نيو ساوث ويلز باستراليا في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هيلث "أفاد البرنامج الكثيرين في مجال الصحة الذهنية".

وتبلغ تكلفة البرنامج الإلكتروني 135 دولارا لمدة 16 أسبوعا، ويتضمن جلسات مدة الواحدة 45 دقيقة مع مراجعات تستمر 10 أسابيع، وهو برنامج إلكتروني تماما لا يتدخل فيه الإنسان.

واستبعدت الدراسة من لا ينعمون بقدر كاف ومنتظم من النوم مثل الحوامل أو من يعملون بنظام نوبات العمل ومن لا يجيدون التعامل مع شبكة الإنترنت ومن شخصت حالاتهم بالإصابة بأمراض نفسية منها الذُّهَان وانفصام الشخصية أو بسبب مرض الاكتئاب ثنائي القطب، وهو مرض نفسي يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة ما يدفع المريض إلى الإتيان بأفعال طائشة غير مسؤولة لدى من يعالجون في بعض الأحيان.

وتراجعت أعراض الاكتئاب بدرجة كبيرة لدى من يعالجون الأرق من خلال المواقع الإلكترونية وصلت لنسبة 71% بالمقارنة بنسبة 42% لدى مجموعة المقارنة.