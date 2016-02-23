البرازيل تكافح "زيكا" بتعقيم البعوض شعاعياً

تعتزم البرازيل مكافحة عدوى زيكا الفيروسية بتعريض الملايين من ذكور البعوض لأشعة جاما، لإصابتها بالعقم ومنع استفحال الفيروس المرتبط بآلاف من حالات صغر حجم الرأس.

ويستخدم جهاز التعقيم هذا بالفعل في مكافحة ذبابة الفاكهة على جزيرة ماديرا البرتغالية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أنها ستدفع نفقات شحن هذه الأجهزة إلى منطقة جوازيرو بولاية باهيا البرازيلية بمجرد أن تصدر الحكومة البرازيلية إذن الاستيراد الخاص بذلك.

من جهته، قال عالم الأحياء الجزيئية بمختبر مكافحة الآفات الحشرية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كوستاس بورتزيس: "إنه أسلوب لمنع النسل وهو المقابل لتنظيم الأسرة لدى البشر".

كذلك ذكر بورتزيس أن شركة موسكاميد البرازيلية غير الهادفة للربح ستتولى تربية 12 مليوناً من ذكور البعوض أسبوعياً، ثم تقوم بتعقيمها باستخدام جهاز الإشعاع كوبالت 60، الذي تنتجه شركة إم دي إس نورديون الكندية.

وأضاف، خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضم خبراء في مكافحة البعوض، أنه سيجري بعد ذلك نشر البعوض العقيم في مناطق مستهدفة للتزاوج مع إناث البعوض البرية التي ستضع بيضاً لا ينتج نسلاً من البعوض.

كما صرح أنه في أعقاب برنامج أولي في 10 بلدات قرب جوازيرو ستقرر الحكومة البرازيلية توسيع نطاق إنتاج ذكور البعوض العقيمة مع زيادة التمويل لنشر هذه الذكور في المدن عن طريق الجو وربما يستخدمون في ذلك طائرات دون طيار.

ومع عدم توافر علاج أو لقاح لمكافحة زيكا، الذي انتشر بأكثر من 30 دولة لاسيما في الأميركيتين، فإن الأسلوب الوحيد لاحتواء الفيروس هو الحد من أعداد البعوض.

من جهتهم، يعكف الباحثون في البرازيل على تقنيات المكافحة بالإشعاع. وأطلق معهد فيوكروز للأبحاث الحيوية الطبية 30 ألفاً من البعوض العقيم في جزيرة فرناندو دي نورونها التي تبعد 350 كيلومتراً قبالة سواحل شمال شرقي البرازيل.

وقالت الباحثة في معهد فيوكروز، أليس فاريال، إن البرنامج التجريبي يسعى إلى تكرار نتائج توصلت إلى أن 70% من البيض الذي وضعته إناث البعوض كان عقيماً ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية في مايو القادم.

ولفتت فاريال إلى أن أسلوب تعقيم الحشرات الذي يستخدم جرعات محدودة من الإشعاع هو أكثر السبل أمناً لمكافحة البعوض لأنه لا يتمخض عن إطلاق مواد سامة في البيئة، إضافة إلى أنه محدود التكلفة مقارنة بالتقنيات الحيوية.

وتجري تجارب أخرى لاستنباط بعوض معدل وراثياً للحد من انتشار فيروس زيكا وفيروسات خطيرة أخرى ينقلها البعوض بالبرازيل.

وتولت شركة أوكسيتيك، الفرع البريطاني لشركة إنتريسكون الأميركية للبيولوجيا التخليقية، إنتاج هذه السلالة التي تم تحويرها وراثياً، بحيث تهلك أنسال ذكور البعوض من جنس (ايديس ايجبتاي) قبل البلوغ والقدرة على التكاثر.

وتبذل البرازيل التي شهدت أول إصابة بالمرض جهوداً حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الذي تنقله بعوضة (ايديس إجيبتاي) التي تسبب حمى الدنج، والذي يرتبط بزيادة تبعث على القلق في حالات إنجاب مواليد يعانون من صغر حجم الرأس.

ورصدت البرازيل أكثر من 500 حالة مؤكدة لصغر حجم الرأس، وتعتبر أنها ترتبط بعدوى الأمهات بزيكا. كما تتحرى عن أكثر من 3900 حالة اشتباه أخرى بصغر حجم الرأس.

وتهدد هذه العدوى حضور دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو أغسطس القادم.