خبر سار.. الشوكولاتة تنشط الذاكرة وتزيد التركيز

كثيرون يجدون أقصى درجات المتعة في التهام قطعة شوكولاتة، إلا أن معظمهم سرعان ما يشعرون بالذنب بعدها، خصوصاً من يحاول الحفاظ على وزن مثالي. إلا أن دراسة حديثة أثبتت أن الشوكولاتة تحسن من الذاكرة وتزيد القدرة على التركيز ومهارات حل المعادلات.

فبحسب الدراسة التي ألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء عليها، الاثنين، فإن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين يأكلون الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يؤدون بشكل أفضل في الأمور المتعلقة بالاختبارات العقلية من الأشخاص الذين لا يأكلون الشوكولاتة.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو وجود مركب يعرف باسم "فلافاندولز" موجود بكثرة في الشوكولاتة الداكنة أكثر من الشوكولاتة المخلوطة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء.

يذكر أن الـ"فلافاندولز" هي نوع من مضادات الأكسدة والتي تمنع أو تؤجل تلف الخلية، والمركب هذا موجود أيضاً في الموالح والشاي.

فهذا المركب ثبت أيضاً أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف، ويساعد في مقاومة زيادة الوزن، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

تم إجراء الدراسة بجامعة جنوب أستراليا، حيث تم متابعة 1000 شخص على مدار 30 عاماً لمعرفة ما إذا كان تناول الشوكولاتة بصفة دائمة يرتبط بتحسن أداء العقل، فقد قاموا بالربط بين تناول الشوكولاتة وتأثيراتها على الذاكرة والتركيز والعقلانية وتحليل المعلومات.

وتم إجراء اختبارات حول كيفية تذكر بعض الكلمات، أو تذكر أين تم وضع شيء ما، أو استرجاع بعض المعلومات من الماضي.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل كان أداؤهم أفضل بكثير ممن تناولوا الشوكولاتة أقل من ذلك المعدل.

وقال الدكتور جورج كرينشتون، الذي رأس الفريق البحثي بجامعة جنوب أستراليا، إن الشوكولاتة يجب أن تعتبر جزءا من النظام الغذائي اليومي لأي شخص.

يذكر أن دراسة سابقة قد أثبتت أن جرعة يومية من الشوكولاتة قد تقي نهائياً من أمراض الخرف والزهايمر عند كبار السن.