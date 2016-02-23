ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بأمراض الكلى؟

كشفت دراسة حديثة أجريت في تايوان أن عدم انتظام التنفس أثناء النوم قد تزيد من مخاطر أمراض الكلى المزمنة.

حيث قام الباحثون بتحليل بيانات 8600 مريض يعانون من تقطع التنفس أثناء النوم مع مجموعة أخرى مماثلة لكنها لا تعاني من هذه الحالة.

وكشفت النتائج عن 157 حالة إصابة بأمراض الكلي المزمنة بين من يعانون من تقطع التنفس أثناء النوم. ما يعني زيادة بنسبة 58%.

حيث إن تذبذب مستويات الأكسجين خلال الليل والأرق قد يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يسبب ضررا في الكلية مما يزيد من احتمال إصابتها بأمراض مزمنة.

كما أضاف الباحثون أن عوامل أخرى منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بداء السكري تزيد أيضا هي الأخرى من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.