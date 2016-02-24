تعرف على 13 نوع غذاء تحمي قلبك وتضبط وزنك

وضع طبيب بريطاني قائمة من 13 نوعاً من الطعام، تحتوي على عناصر غذائية حيوية تحمي من مرض القلب القاتل الأول للإنسان، والذي يعد من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تفاصيل النظام الغذائي الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي تحمي القلب من أي إصابة وتحافظ على وزن مثالي وصحة جيدة طوال العمر، بعيدا عن مخاطر الوجبات السريعة، و"التحول إلى تناول الطعام الحقيقي" يحتوي على أوميغا 3 إلى الماغنيسيوم والزنك.

ويعتقد الدكتور كارل فايفر، الذي وضع القائمة وهو رائد في الطب الغذائي البريطاني أن "مع كمية كافية من المغذيات الدقيقة، فإن معظم الأمراض المزمنة غير موجودة".

ويؤكد كارل أن تناول نظام غذائي صحي ومطبوخ في البيت وغني بالمواد المغذية هو المفتاح لحماية قلوبنا وتقوية أجسامنا ضد مجموعة متنوعة من الأمراض.

وتضم القائمة الفواكه الطازجة والخضراوات والأسماك الزيتية واللحوم والعشب والمكسرات والبذور.

وفيما يلي 13 نوع غذاء يجب أن تكون متوفرة في وجباتك اليومية، تحقق لك نظاما غذائيا صحيا:



1.Omega 3)) الأحماض الدهنية الأساسية وهي موجودة في الأسماك الزيتية والمكسرات، والبذور، والزيوت.

2. (الماغنيسيوم) وهو موجود في المكسرات، والبذور، والخضراوات الورقية والبقوليات مثل العدس الأحمر.

3. (المشارك الإنزيم (Q10 وهو موجود في اللحوم والبيض والسمك.

4.( فيتامين د) ولقد أظهرت الأبحاث أن نقصه يتسبب في 81 في المئة من الوفاة بأمراض القلب.

وهو موجود في أفضل مصدر هو أشعة الشمس، ولكن يمكنك أيضا الحصول على القليل من السمك (خصوصا كبد السمك)، وبعض الفطر والبيض.

5. (الزنك) وهو موجود في بذور اليقطين والجوز والبذور والمحار.

6. (فيتامين C) وهو موجود في الفاكهة الطازجة، وخاصة التوت والبقدونس والبصل الأحمر.

7. (فيتامين E) وهو موجود في الأفوكادو والمكسرات والبذور.

8. (السيلينيوم) وهو موجود في المكسرات، والأعشاب البحرية.

9. (البروبيوتيك) وهو موجود في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، مخلل الملفوف، المتفحم، الكفير. وإذا كنت قلقا بشأن صحة الأمعاء، يُنصح بأخذ كبسولة بروبيوتيك.

10. (الأليسين) وهذا هو مركب موجود في الثوم ويوصي الطبيب البريطاني بمجموعة متنوعة عديم الرائحة، حيث إن هذا قد يقلل من محتوى الأليسين.

11. (الليكوبين) وهو موجود في الطماطم المطبوخة والطماطم المجففة بالشمس والفلفل، البابايا، البطيخ، والملفوف الأحمر والهليون.

12. (م أرجينين) وقد أظهرت الدراسات أن أرجينين يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم. ويمكن أن يساعد أيضا في حمايتنا من أمراض القلب. وهو متوفر في المكسرات وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون أكثر المكسرات أسبوعيا أقل الناس إصابة بأمراض القلب. ويتركز في البقول، المكسرات (مثل اللوز والجوز)، والشوفان، وأسماك المياه الباردة مثل السلمون والتونة والماكريل.

13. L-(التورين) وهو موجود اللحوم الحمراء والبيض والمأكولات البحرية.