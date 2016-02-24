منظمة الصحة: مكافحة زيكا ستكون "طويلة ومعقدة"

حذرت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، أمس الثلاثاء في برازيليا، من أن مكافحة فيروس زيكا الذي ينتقل عبر البعوض ويشتبه بتسببه بتشوهات خلقية ستكون معركة "طويلة ومعقدة".

وقالت تشان، إثر لقائها الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وعددا من الوزراء، إن "فيروس زيكا معقد جدا وعنيد جدا وصعب جداً". وأضافت: "علينا أن نتوقع أن تكون المعركة ضده طويلة".

والبرازيل هي أكثر بلدان أميركا اللاتينية تضررا جراء وباء زيكا الذي تنسب إليه الزيادة الكبيرة في ولادات الأجنة بجماجم أصغر من الحجم الطبيعي (الصعل) وهو ما يؤدي إلى إضعاف إمكان النمو الذهني لديهم.

ووصل عدد المصابين بهذا الفيروس في البرازيل إلى مليون ونصف المليون مصاب.