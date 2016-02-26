السر وراء أضرار الوجبات الجاهزة

بعد يوم عمل طويل ومنهك، يلجأ كثيرون إلى الوجبات الجاهزة والتي تصبح في المتناول بعد دقائق معدودة في الميكروويف لسد جوعهم، الأمر الذي يعرض صحتهم لخطر شديد حسب دراسات حديثة.

طرق تحضير الوجبات الجاهزة والسريعة في المطاعم واستبدال العناصرالصحية ببدائل أرخص هي السر الرئيسي وراء فقدان تلك الوجبات للعناصر الغذائية الهامة للجسم، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن الدكتور ريتشارد هوفمان، المحاضر المتخصص في الكيمياء الحيوية والتغذية في جامعة هيرتفوردشاير.

وضرب هوفمان مثالاً بطريقة سلق الشمندر والخضروات في المطاعم والتي تعتمد على التخلص من مياه الطهي بعد نضج تلك الأطعمة الأمر الذي يترتب عليه أيضاً التخلص من كافة الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد المغذية الأخرى الهامة للجسم والموجودة بتلك الأطعمة، على عكس الطهي في المنزل والذي يعتمد على البخار أو بالاستفادة من مياه الطهي.

ولفت إلى أن نسبة الفيتامينات والتي تكتب على العبوات الجاهزة يكون المقصود بها النسبة الأصلية والموجودة في تلك الأطعمة وليست المتبقية فيها بعد عملية الطهي والحفظ.

وأضاف هوفمان وفق صحيفة "ديلي ميل"، أن اللحوم المصنعة أيضاً والتي تدخل في الكثير من الوجبات الجاهزة والسريعة تحتوي على مواد مسرطنة ومواد ربما ترتبط بالإصابة بمرض الخرف والسكري من النوع الثاني.

وأشار أيضاً إلى أن المطاعم تلجأ لاستبدال العناصر الغذائية المفيدة ببدائل أرخص حرصاً على زيادة الربح، وضرب مثالاً باستخدام زيت بذور اللفت في إعداد أطعمة البحر المتوسط مثل الحمص والبيتزا والتي عادة يستخدم في إعدادها زيت الزيتون البكر.

وفي النهاية وبعد الإيضاحات السابقة، أشار هوفمان إلى أنه ربما من الحكمة عدم الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والسريعة كنظام غذائي في حياتنا واستبدالها بالأطعمة الصحية الطازجة.

يذكر أن نسبة استهلاك المنتجات المصنعة ارتفعت 5 أضعاف خلال الـ 40 عاما الماضية، وفقا لأحدث مسح غذائي في المملكة المتحدة عن عادات شراء الأطعمة الغذائية.