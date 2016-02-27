أميركا.. الجنس وراء 6 إصابات بفيروس زيكا

أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 6 حالات إصابة مؤكدة ومحتملة بعدوى زيكا الفيروسية حدثت عن طريق الاتصال الجنسي وانتقلت فيها العدوى من ذكور مسافرين إلى إناث غير مسافرات.

وقالت المراكز إن النتائج تشير إلى أن انتقال العدوى الفيروسية التي يحملها البعوض عن طريق الاتصال الجنسي ربما يكون أكثر شيوعا عما كان معتقدا.

وكان مسؤولو صحة قالوا يوم الثلاثاء إنهم يحققون في 14 تقريرا عن احتمال انتقال عدوى زيكا عن طريق ممارسة الجنس، بما في ذلك إلى عدة نساء حوامل.

وفي اثنتين من الحالات المشتبه بها، تأكدت إصابة امرأتين كان عامل المخاطرة الوحيد في حالتيهما هو الاتصال الجنسي مع ذكر مصاب سافر مؤخرا إلى منطقة ينتقل فيها الفيروس بشكل نشط عن طريق لدغات البعوض.

وأفادت المراكز، أمس الجمعة، أن من بين 9 حالات إصابة لحوامل مسافرات أصبن بالعدوى أنجبت امرأة طفلا يعاني من تشوهات.

وتضمنت نتائج الحمل بين الحالات التسع المؤكدة فقدان الجنين مبكرا في حالتين وحالتي إجهاض وثلاث حالات ولادة. ولا تزال حالتا حمل مستمرتين دون مضاعفات.