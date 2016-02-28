فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة، السبت، إن فرنسا رصدت أول حالة إصابة بعدوى زيكا الفيروسية من خلال الاتصال الجنسي، وهي لامرأة كان صديقها قد سافر إلى البرازيل بؤرة انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي إنهم يتحرون بشأن 14 تقريرا عن المرض الذي ينقله البعوض بأن المرض يمكن انتقاله من خلال الاتصال الجنسي بما في ذلك إلى عدة نساء حوامل.

وقال فرانسوا بورديون، مدير المعهد الفرنسي لمراقبة الصحة العامة، إن المرأة هي "أول حالة إصابة مؤكدة من خلال الاتصال (الجنسي)." في البلاد.

وأضاف في حديث لمحطة بي.اف.ام التلفزيونية "(الحالة) لامرأة لم تسافر قط. كان صديقها قد جاء من البرازيل، لذا فقد تم إجراء تحليل لها". وتابع أن حالتهما تتحسن.

وقالت ماري كلير باتي التي تساعد في مراقبة الأمراض التي تنقلها الحشرات بالمعهد الفرنسي لمراقبة الصحة إن حالة الإصابة الحالية تؤكد على الأرجح انتقال المرض من خلال الاتصال الجنسي، وهو الأمر الذي أشير إليه على أنه محتمل خلال بدايات انتشار الفيروس في بولينيزيا في 2013 -2014 عندما تم عزل الفيروس في السائل المنوي.

وأعلنت البرازيل حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس زيكا الذي ربما يكون مرتبطا بآلاف حالات الإصابة بالتشوهات الخلقية التي تتسم بصغر حجم رأس المواليد وعدم اكتمال نمو المخ.

ولا يوجد أي علاج للفيروس الذي عادة ما ينقله البعوض، وينتشر حاليا في أكثر من 30 دولة.