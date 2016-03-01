المكسيك: إصابة 11 امرأة حاملا بفيروس زيكا

أكدت الحكومة المكسيكية إصابة 11 امرأة حاملا بفيروس زيكا من بين 121 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير إن معظم حالات الإصابة حدثت في ولايتي تشياباس وأوكساكا الجنوبيتين. وجاء في التقرير أن 8 من الحوامل من ولاية تشياباس واثنتين من أوكساكا وواحدة من ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك.

وارتفع عدد النساء الحوامل المصابات بفيروس زيكا منذ منتصف فبراير حين أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن 80 حالة إصابة مؤكدة بزيكا، منها 6 حالات لنساء حوامل.

ولا يعرف الكثير عن فيروس زيكا، وما إذا كان يسبب مرض الميكروسيفالي أو صغر الرأس، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في النمو.

وأعلنت البرازيل عن أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة في البلاد بالميكروسيفالي، وأنها تعتبر معظمها له علاقة بإصابة الأم بفيروس زيكا.

وتحقق البرازيل في أكثر من 4100 حالة إضافية مشتبه بها لمرض صغر الرأس.