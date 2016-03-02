كوبا تكتشف أول إصابة بـ"زيكا" جلبته فنزويلية

أعلنت كوبا اليوم الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد بعدوى زيكا الفيروسية التي ينقلها البعوض لدى فنزولية نقلت المرض إلى البلاد.

وقالت وسائل إعلام إن الفيروس رصد لدى الفنزويلية البالغة من العمر 28 عاما والتي سبق أن أصيب زوجها وصهرها بالفيروس في فنزويلا.

وفي أول فبراير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى زيكا التي يشتبه بعلاقتها بآلاف من حالات تشوه المواليد في البرازيل تمثل حالة طوارئ صحية مشيرين إلى "قرائن قوية" تعضد العلاقة السببية بين الإصابة بالفيروس في أثناء الحمل وحالات صغر حجم الرأس لدى المواليد.

وأعلن فيليام شيسلاك وزير الصحة بسلوفاكيا اليوم اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد بعدوى زيكا لدى سلوفاكية عائدة من أميركا الجنوبية.

وتأكدت الأسبوع الماضي أول حالتي إصابة بفيروس زيكا في جمهورية التشيك المجاورة لدى رجل عاد لتوه من جزر مارتينيك وامرأة سافرت إلى جمهورية الدومنيكان.

ولا يعرف الكثير بعد عن فيروس زيكا وما إذا كان يتسبب في حالة صغر حجم رأس المواليد التي تترتب عليها آثار ضارة تتعلق بالنمو.