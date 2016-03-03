غوغل تتعاون مع اليونيسيف لوضع خريطة لفيروس زيكا

أعلنت غوغل التابعة لشركة ألفابيت، اليوم الخميس، أن مهندسيها يعملون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتحليل البيانات في مسعى لوضع خريطة لتفشي الفيروس زيكا والتكهن بالمناطق المعرضة لخطره.

وارتبط اسم زيكا بحالات إصابة في البرازيل بالميكروسيفالي أو صغر حجم الجمجمة، وهو تشوه نادر يصيب المواليد.

وقالت غوغل في بيان إنها ستقدم منحة قدرها مليون دولار لصندوق الطوارئ الخاص بالأطفال التابع للأمم المتحدة لمساعدة المتطوعين الذين يعملون على الأرض، وغالبيتهم في دول أميركا اللاتينية.

وذكرت الشركة الأميركية أنها ستحدث أيضا منتجاتها لتجعل المعلومات عن زيكا متاحة بدرجة أكبر.

ورصد الفيروس زيكا في البرازيل لأول مرة العام الماضي، وربط المسؤولون بينه وبين 4863 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها للميكروسيفالي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن زيكا الذي ينقله البعوض ينتشر بسرعة في الأمريكتين وأعلنته الشهر الماضي حالة طوارئ صحية عالمية.

لكن لا يزال الكثير غير معروف، بما في ذلك إن كان يسبب الميكروسيفالي. ومن الصعوبات التي تواجه تتبع تفشي زيكا عدم وجود اختبارات يعتد بها للفيروس كما في كثير من الحالات لا تظهر أعراض على المرضى.

وقالت غوغل إن متطوعيها من مهندسين ومصممي برامج وخبراء جمع بيانات يساعدون اليونيسيف على وضع برنامج للتعامل مع البيانات الواردة من مصادر عدة، بما في ذلك المتعلقة بالطقس وأنماط السفر في مسعى لتصور المناطق المعرضة لخطر التفشي.