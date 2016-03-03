هل تسبب السعادة أمراضاً بالقلب؟

أظهرت دراسة حديثة أن الأحداث السعيدة قد تسبب أيضا إصابات بأمراض القلب في ما يعرف بمتلازمة "القلب المحطم" الناجمة تقليديا عن صدمة عاطفية قوية كالانفصال العاطفي أو وفاة شخص قريب.

وحلل الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأوروبية لطب القلب بيانات متعلقة بـ485 مريضا من بلدان عدة تم تشخيص إصابة أفراد منها بهذه المتلازمة المعروفة أيضا بمتلازمة تاكوتسوبو (تي تي اس) التي تسجل بعد صدمة عاطفية، ولاحظوا أن البعض من هؤلاء أصيبوا بهذه الحالة بعد حدث سعيد.

وأطلقوا على هذه الحالة تسمية متلازمة "القلب السعيد". هذه الحالات الـ485 الناجمة عن حالات عاطفية اختيرت من بين 1750 حالة للمصابين بمتلازمة تاكوتسوبو.

أما بالنسبة للمرضى الآخرين، فقد كان العامل المسبب للإصابة جسديا أو مزيجا من العوامل الجسدية والعاطفية أو غير معلوم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المتلازمة ظهرت لدى عشرين مريضا (4%) بنتيجة حدث سعيد، من بينها أعياد الميلاد وزفاف الأبناء وفوز فريق رياضي مفضل وولادة حفيد.

أما أكثرية الحالات الـ465 (96 %) فقد سجلت بعد حدث حزين أو مقلق كوفاة الزوجة أو الابن أو الأهل والتعرض لحادث أو نزاعات شخصية أو أيضا بعدما وجد شخص بدين نفسه عالقا في حوض الاستحمام.

ولم تخلص الدراسة إلى أي وفاة في المستشفى لدى أصحاب "القلوب السعيدة"، في مقابل 1% (5 وفيات من أصل 465 حالة) لدى أصحاب "القلوب المحطمة".