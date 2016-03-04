هذا الغذاء يقلل نسب الإصابة بسرطان البروستات

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تبني نظام غذائي نباتي من شأنه أن يقلل احتمالات الإصابة بسرطان البروستات بنسبة كبيرة، وهو السرطان الأكثر انتشاراً بين الرجال على مستوى العالم.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن تبني نظام غذائي نباتي يقوم على الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب من شأنه أن يقلل احتمالات الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجل بنسبة تصل إلى 35%.

ويقول القائمون على الدراسة الجديدة إن النظام الغذائي النباتي هو الذي لا يتضمن أياً من منتجات اللحوم أو الألبان أو البيض، ويكتفي بالأغذية من الخضراوات والفواكه وبعض الأشياء الأخرى.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج رغم أنها كانت تهدف للتوصل إلى نتائج بخصوص فرضية تقول إن الرجال الذين يتم معالجتهم من سرطان البروستات بالإشعاعات يمكن أن يكونوا معرضين أكثر من غيرهم في وقت لاحق للإصابة بالسرطان في المثانة أو الأمعاء أو المستقيم، وهي مناطق قد تكون تأثرت بالإشعاعات التي كانت تهدف للقضاء على الخلايا السرطانية في البروستات.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد أن قام الباحثون بفحص بيانات عائدة لأكثر من 26 ألف رجل، حيث نظروا إلى العلاقة بين سرطان البروستات وبين تناول اللحوم، وتناول الأسماك، والنظام الغذائي القائم على الخضراوات والنباتات.

وتبين من الدراسة أن 8% فقط من الرجال الذين أصيبوا بسرطان البروستات كانوا يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وخلصوا إلى أن هذا النظام الغذائي الصحي من شأنه أن يخفض احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 35%.

وأجرى الدراسة فريق بحثي متخصص من جامعة "لوما ليندا" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، فيما قال رئيس فريق البحث البروفيسور جاري فريزر: "هذه الدراسة الجديدة تمثل خطوة كبيرة في الربط بين النظام الغذائي النباتي ودوره في خفض احتمالات الإصابة بمرض السرطان".

وأضاف: "ما نحتاجه الآن هو المزيد من البحث في هذا المجال من أجل تحديد مدى التخفيض الذي يؤديه النظام الغذائي النباتي في أعداد الرجال الذين يُصابون بهذا النوع من السرطان".

يشار إلى أن سرطان البروستات هو الأوسع انتشاراً بين الرجال في العالم، حيث إن بريطانيا وحدها تسجل أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض سنوياً، على أن سرطان البروستات يؤدي إلى وفاة 10 آلاف رجل سنوياً في بريطانيا وحدها.