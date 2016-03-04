منظمة الصحة: أدلة على علاقة زيكا باضطرابات عصبية

أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن ثمة "أدلة متزايدة" على وجود علاقة بين عدوى زيكا الفيروسية والمرضين العصبيين صغر حجم الرأس ومتلازمة جيلان-باريه.

وقال المدير التنفيذي للطوارئ الصحية والأوبئة بالمنظمة، بروس إيلوورد، إن الدراسات التي نشرت في الآونة الأخيرة بدورية "لانسيت" الطبية وفي إصدارات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن صغر حجم الرأس ومتلازمة جيلان-باريه تعضد فرضية مسؤولية عدوى زيكا التي ينقلها البعوض.

وذكر في مؤتمر صحافي أنه "منذ إعلان منظمة الصحة العالمية في فبراير عن حالة الطوارئ الخاصة بالصحة العامة على الصعيد الدولي والأدلة تتراكم باستمرار بوجود علاقة السببية بينهما (زيكا والاضطرابات العصبية)".

يشار إلى أن متلازمة جيلان-باريه مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي مناطق من الجهاز العصبي. وعادة ما يحدث ذلك بعد أيام من التعرض إلى فيروس أو بكتريا أو طفيل.