كرة بدل الكرسي.. إليكم 5 أسباب لاستخدامها!

يجلس معظمنا ساعات طويلة مسمراً على كرسي وراء المكتب، وهو الأمر الذي أجمع العديد من الأطباء على أنه مضر للصحة، لذا اقترح بعض الأطباء وأخصائي اللياقة البدنية استبدال الكرسي التقليدي بما يعرف بالـ exercise ball، على ألا يكون استعمالها دائماً وإنما لفترات بهدف التغيير.

فقد أكد الطبيب الفيزيولوجي جون بوركاري من جامعة ويسكونسن، لاكروس، أن الجلوس على الكرسي لا يتطلب استعمال العضلات أو تحريكها، لأن الجسد يلقى بكل خمول عليه، بحسب ما نقل موقع "بريفنشن" المعني بمواضيع الصحة واللياقة.

لذا ينصح العديد من متخصصي اللياقة وحتى الأطباء باستبدال الكرسي بالكرة للأسباب التالية (على أن يتم التناوب بينهما في ما بعد لكي لا يحدث إجهاد في العمود الفقري).

1 - لأنها تقوي العمود الفقري وتجعله في وضعية سليمة بشكل شبه دائم لأن جسمك أثناء الجلوس على الكرة يحاول دوماً تحقيق التوازن من خلال تحقيق توازن العمود الفقري، وهذا يساعد على تحسين زيادة صحة العمود الفقري الخاص بك، ويقلل من آلام الظهر.

2 - تجبرك على تغيير وضعية جلوسك بشكل مستمر، وذلك بهدف تأمين التوازن في جلوسك، وهو ما ينصح به الأطباء على الدوام.

3 - يساعد الجلوس على سطح غير مستقر بتقوية قدرتك على التوازن كما ردات فعل عضلاتك.

4 - تغييرات الجلوس والسعي الدائم إلى التوازن هذا يقوي عضلات المعدة، لأنه يدفعها إلى العمل باستمرار، وبالتالي يساعدك على اللياقة.

5 - يحسن الجلوس على تلك الكرة الضخمة الدورة الدموية، لأنه يحفز تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وعلى مدار اليوم.