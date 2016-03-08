الأسبرين يحمي من أمراض السرطان

أظهرت دراسة أميركية جديدة أن استخدام الأسبرين لفترات طويلة قد يرتبط بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان القولون وبقية أنواع السرطان في الجسم.

ويعد الأسبرين أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية وكذلك علاج العديد من الأمراض، وأظهرت دراسة لمستشفى "ماساتشوستس" نشرت في دورية "جاما للأورام" أن استخدام الأسبرين لفترات طويلة يساعد بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان القولون وباقي أنواع السرطان، حيث يعمل الأسبرين على إزالة الالتهابات من شتى أعضاء الجسم ويوثر على إحدى المواد الطبيعية المسؤولة عن أورام القولون، وهو الأمر الذي قد يقلل من احتمالات ظهور باقي الأورام.

واستعان الباحثون في دراستهم بـ140 ألف شخص تقريباً، تراوحت متوسطات أعمارهم بين 30 و75 عاماً تمت متابعتهم على مدار 32 عاماً.

النتائج أظهرت تراجع احتمالات الإصابة بالأورام بنسبة 3% تقريباً بين من يتناولون الأسبرين بصفة منتظمة بالنسبة إلى من لا يتعاطونه بصفة دورية. كما تراجعت بنسبة 15% مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي. أما بالنسبة لسرطان القولون تحديداً فقد تراجع بنسبة 19% بين من يتعاطون الأسبرين بصفة منتظمة.

ولم يرتبط الأسبرين بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان الصدر والبروستاتا والرئة حتى الأن.