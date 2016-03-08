تخيل.. الشوكولاتة تجعلك أكثر ذكاء

خلصت دراسة نفسية استمرت أكثر من أربعين عاما، أن الشوكولاتة تجعل من الفرد أكثر ذكاء، كما أثبتت أن العلاج بالشوكولاتة يمكن أن يعزز المادة الرمادية، والتي تعد إحدى العناصر الأساسية في الجهاز العصبي المركزي المسؤولة عن مستوى الذكاء.

حيث بدأ عالم النفس ميريل إلياس في منتصف السبعينات دراسة على عينة من ألف شخص في نيويورك لتحديد العلاقة بين مستوى ضغط الدم وعلاقته بأداء الدماغ.

واستخدم الباحث مجموعة من الاختبارات لقياس أداء الدماغ لدى الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة منها الذاكرة اللفظية والمسح والتتبع والذاكرة المكانية.

ونتج أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل امتلكوا مهارات عقلية أفضل من أولئك الذين يتناولونها مرات أقل.

وخلصت الدراسة إلى أن الشوكولاتة والكاكاو ساعدا في تحسين مجموعة من المشكلات الصحية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة.