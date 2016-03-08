بالصور.. تعرف على قائمة خبير أميركي لأخطر 6 أطعمة قاتلة

نشرت صحيفة الديلي ميرور البريطانية نصائح واحد من أكبر المحامين الأميركيين والذي أمضى أكثر من 20 عاما في مجال قضايا التسمم الغذائي ويدعى ويليام مارلر، والذي وضع قائمة من 6 أطعمة طالب قراء الصحيفة بتجنب تناولها لخطورتها على الصحة وتسببها في التسمم الغذائي الذي قد يودي بحياة متناولها.

ويقول الشريك الإداري لشركة "مارلر كلارك" التي تصف نفسها بأنها "شركة قانون سلامة الغذاء" إن الكثير من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد العديد من شركات الأطعمة ومنها شركات شهيرة حول العالم هي بسبب استخدامها وتقديمها لتلك الأغذية مما تسبب في حالات تسمم لمن تناولها.

والأغذية التي يحذر منها الخبير البريطاني هي:

1- "المحار" حيث يقول مارلر إنه شهد المزيد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية المرتبطة بالمحار في السنوات الخمس الماضية.

2- "الفاكهة والخضار غير المغسولة جيدا" ويقول بأنها قد تتسبب في تلوث ونقل عدوى لأكثر من 30 شخصا (ومعظمهما من السالمونيلا وإي كولاي).

3- "البراعم" ويقول إن جميع أنواع البراعم مثل براعم البرسيم، والفول وبراعم الفجل - يمكن أن تنشر العدوى، والذي يتسبب في التلوث الجرثومي من بذورها.

4- "البرغر" ويحذر منها الخبير الأميركي بسبب البكتيريا التي توجد على سطح اللحوم ويؤكد بأنها أن تتعرض لحرارة 160 درجة فهرنهايت من جميع الجوانب.

5 – "البيض النيء" ويعتبره الخبير القانوني بأنه من أخطر الأطعمة التي تتسبب في الكثير من الأمراض والتسمم الغذائي.

6 – "الحليب الخام" يمكن أن تكون ملوثة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات ويجب بسترتها حتى يتجنب مخاطرها.