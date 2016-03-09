10 نصائح للمحافظة على الكلية والوقاية من "الفشل"

يعد اضطراب وظائف الكلى والحصوات الكلوية والفشل الكلوي من أكثر الأمراض شيوعاً فى الآونة الأخيرة. وتلك الأمراض عادة ما تنتج عن الكثير من العادات الخاطئة التي يمارسها الإنسان خلال يومه، ما يؤدي إلى ظهور الأمراض المتعلقة بالكلى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن استشاري مصري في المسالك البولية، الدكتور محمد زكي، قوله إن هناك 10 نصائح إذا اتبعها الإنسان في حياته اليومية قد تجنبه إلى حد كبير كثيراً من الأمراض والمشاكل المتعلقة بالكلى.

وأوضح هذه النصائح فى النقاط التالية:

1- الامتناع عن شرب المياه الغازية، فهي من أخطر المشروبات التي تسبب الفشل الكلوي وتضر كلى الأطفال بالأخص.

2- التوقف عن تناول رقائق البطاطس المقلية المنكهة بأنواعها، ومنع الأطفال منها واستبدالها بالبطاطس الطازجة المقلية في المنزل.

3- تجنب اللحوم المدخنة والمصنعة بكل أنواعها.

4- التقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة، حيث إن ذلك يحمي الكلى من أخطار عديدة.

5- تجنب الإفراط في تناول الموالح والمخللات لأنها تزيد نسب الأملاح والصديد في الجسم، مما ينعكس بالسلب على الكلى.

6- الاهتمام بشرب المياه باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح والصديد إذا زادت في الجسم.

7- التوقف عن الإفراط في تعاطي مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي لتلف الكلى.

8- النوم العميق والكافي أثناء الليل وأخذ قسط واف من الراحة الجسدية.

9- الاهتمام بتنظيم الحركة وجعل الرياضة من الطقوس التي تمارس يومياً.

10- عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء مساحة أكبر للخضراوات والسلاطات على المائدة بصفة يومية.