ارقص.. من أجل قلبك!

كشفت دراسة حديثة أن الرقص والسير بسرعة متوسطة لهما علاقة بتقليص خطر الموت بأمراض القلب. وقالت دافنا ميروم من جامعة وسترن سيدني في أستراليا "ليس غريبا أن يحمي النشاط البدني المتوسط الشدة من الموت بأمراض القلب".

ودرست ميروم وزملاؤها 11 مسحاً سكانياً من المملكة المتحدة بين عام 1995 و2007 شملت أكثر من 84 ألف شخص في الأربعين من العمر وما فوقها غير مصابين بأمراض القلب.

وتضمن المسح أسئلة عن مدة وشدة فترات الرقص أو السير وعدد المرات خلال الأسابيع الأربعة السابقة على المسح.

وخلال فترة المتابعة حدثت 1714 حالة وفاة بسبب أمراض القلب. وكان من قالوا إنهم يمارسون الرقص والمشي بدرجة متوسطة الشدة أقل عرضة للموت بسبب مشاكل في القلب مقارنة بالذين لا يفعلون. وقالت ميروم إن أقل فترة لتحقيق هذه النتائج هي 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المتوسط الشدة.

وأضافت "نصيحتي لمن قد يجد المشي مملاً إلى حد ما، ويحب أن يختبر قدراته أن يجرب الرقص".