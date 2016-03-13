6 نصائح طبية للوقاية من سرطان القولون

سرطان القولون هو سرطان الأمعاء الغليظة، ويعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم العربي، وهو ثالث أكثر السرطانات شيوعاً عند الرجال، والثاني عند النساء من بين السرطانات المختلفة.

ويعد شهر مارس شهر التوعية بسرطان القولون على مستوى العالم.

ففي بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، يعتبر هذا السرطان ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشاراً ومسبباً للوفيات.

ويعتقد أنه ينشأ - إلى حد ما - بسبب عادات متعلقة بنمط الحياة اليومية، مثل تناول أطعمة عالية الدهون وقليلة الألياف وتدخين السجائر.

كما أن الوراثة تلعب دوراً في الإصابة بالمرض، فحوالي 25% من مرضى سرطان القولون لديهم أفراد من العائلة أو أقارب مصابون بنفس المرض.

وتشير الدراسات إلى أن معظم المصابين بسرطان القولون تجاوزوا الخمسينات من العمر، ومعظمهم يكون مصابا بالسمنة، أو مرض السكري النمط الثاني، إضافة إلى أمراض القلب والشرايين، حيث إن كل هذه الأمور مجتمعة ترتبط بزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون.

وعلى الرغم من وجود عوامل وراثية وجينية مرتبطة بسرطان القولون، فإنه من الممكن الحد من إصابة القولون بالسرطان، بحسب نصائح الأطباء، ومنها:

1 - فحص القولون بصفة دورية

2 - تناول العديد من الفواكه والخضراوات والحبوب المكملة

3 - القيام بالتمارين الرياضية بصفة يومية

4 الانتباه للوزن الجسم ومحاولة البعد عن مسببات الزيادة

5 - التوقف عن التدخين

6 - الحد من شرب الكحول.