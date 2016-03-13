9 عادات يومية.. احرص عليها في الصغر لتريحك في الكبر

مع الوتيرة السريعة لنظام الحياة اليومي، وانشغالنا الدائم ما بين العمل والمهام اليومية التي لا تنتهي، وتركيزنا على أهدافنا التي يجب أن نحققها، عادة ما يهمل كل منا في صحته وينعكس ذلك الإهمال في صورة أمراض عضوية تظهر بالتدريج مع التقدم في العمر.

وينصح الخبراء بممارسة مجموعة من العادات بشكل يومي في الصغر، والتي قد تكون مفيدة وتنعكس بالإيجاب مع التقدم في العمر، خصوصاً مع بلوغ سن الثمانين، بحسب تقرير نقلته صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الأحد.

وهذه العادات تتلخص في:

1 - يوم للأصدقاء والرياضة

تخصيص يوم في الأسبوع لمقابلة الأصدقاء وممارسة الرياضة معهم، حيث تساهم العلاقات الاجتماعية في تعزيز الصحة، بينما تتسبب العزلة في رفع خطر الإصابة بالاكتئاب والأزمة القلبية والسكتة الدماغية، كما أن فوائد الرياضة لا تخفي على أحد.

2 - كريمات الوقاية من الشمس

الحرص على استخدام الكريمات الواقية من الشمس قبل الخروج من المنزل في الأيام المشمسة، حيث يساهم استخدامها بشكل يومي في الحد من شيخوخة الجلد بنسبة 24% عن التقدم في العمر حسب الأبحاث الحديثة.

3 - زجاجة كبيرة من المياه

تناول زجاجة كبيرة من المياه على الأقل يومياً، حيث تساهم المياه في تعزيز حماية الحمض النووي DNA، كما تخفض خطر الإصابة بسرطان المثانة البولية، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Environmental Health Perspectives"، كما يساهم ذلك في تقليل فرص الإصابة بالأمراض بشكل عام، خاصة اضطرابات الكلى والإمساك والصداع.

4 - التنظيف الجيد للأسنان

تخصيص دقيقة يومياً لتنظيف الأسنان بالخيط الطبي، حيث تساهم العناية بالأسنان في الحماية من المضاعفات الصحية مستقبلاً، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتهابات البروستات، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Dentistry".

5 - تناول الحبوب

تناول طبق من حبوب الإفطار المحتوية على الشعير والشوفان والنخالة الممزوجة بالفواكه بصفة يومية، حيث كشفت دراسة أميركية أشرف عليها باحثون من جامعة "هارفارد" الأميركية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساهم في الحد من خطر الوفاة من السرطان بنسبة 15%، كما يقلل ذلك خطر الوفاة من مرض السكر بنسبة 34%.

6 - شرب الحليب

الحرص على شرب كوب كبير من الحليب على الأقل يومياً، حيث يساهم ذلك في الحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، كما يقلل من معدل حدوث تآكل العظام وهشاشة العظام.

7 - الجري أو المشي

تخصيص 5 دقائق يومياً لممارسة رياضة الجري الخفيف أو المشي السريع، حيث يساهم ذلك في الحد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 58%، وذلك حسبما جاء بالدورية الطبية "American College of Cardiology".

8 - حفنة من المكسرات

تناول حفنة من المكسرات بصفة يومية، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو سلطة الفواكه، حيث يقلل ذلك من خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 20%، بحسب خبراء التغذية.

9 - التفاؤل والابتسام

الحرص على الشعور بالتفاؤل طوال الوقت وعدم التخلي عن الابتسامة، حيث يساهم ذلك في تعزيز صحة جهاز المناعة، كما يقلل من الشعور بالآلام الجسدية.