خبراء: البعوض المعدل وراثياً لمكافحة زيكا صديق للبيئة

أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية "إف دي أيه" أن البعوض المعدل وراثيا الذي يستخدم في مكافحة عدوى زيكا الفيروسية ليست له آثار ضارة تذكر على البيئة وربما يمهد السبيل لتعميم استخدام هذا الأسلوب في شتى أرجاء البلاد.

كانت شركة "أوكسيتيك"، الفرع البريطاني لشركة "انتريسكون" الأميركية للبيولوجيا التخليقية، تولت إنتاج سلالة من البعوض تم تحويرها وراثيا بحيث تهلك أنسال ذكور البعوض من جنس "أيديس ايجبتاي" قبل أن تصبح يافعة وقادرة على التكاثر.

وأوضحت النتائج المبدئية لتجربة ميدانية قامت بها الـ"إف دي أيه" في منطقة "فلوريدا كيز" استبعاد أي آثار ضارة على البيئة للبعوض المحور وراثيا. وأشارت الـ"إف دي أيه" إلى أن النتائج تتفق مع تقييم بيئي طرحته شركة "أوكسيتيك".

تجيء هذه النتائج في أعقاب تصاعد القلق بشأن عدوى زيكا الفيروسية في الولايات المتحدة بعد أن أعلنت فلوريدا حالة الطوارئ الصحية الشهر الماضي.

وفيروس زيكا، الذي رصد لأول مرة في إفريقيا خلال أربعينات القرن الماضي، لم يكن معروفا في الأميركتين حتى العام الماضي عندما ظهر في شمال شرق البرازيل حيث يشتبه في علاقته بصغر حجم الرأس لدى آلاف المواليد.

ويقول مسؤولون إن ارتفاع درجة حرارة الطقس في فلوريدا أدى إلى انتشار البعوض على مدار العام تقريبا على الرغم من أن جميع الحالات المكتشفة في الولاية حتى الآن جاءت من الخارج.

وقال هايدن باري الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسيتيك" في بيان صحافي: "إذا تلقينا ترخيصا من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية للمضي قدما فنأمل بأن نبدأ في تطبيق البرنامج خلال عام 2016".

وأوضحت نتائج تجارب جرت في البرازيل وبنما وجزر كايمان لقياس مدى فاعلية البعوض المعدل وراثيا أنه ساعد في الحد من أعداد بعوضة "ايديس ايجبتاي" بنسبة تتجاوز 90%.

وأضاف باري أنه حتى الآن فإن أساليب المكافحة الحالية للبعوض بالولايات المتحدة لم تنجح سوى في القضاء على نحو 50% فقط منه.

إلا أن مفهوم القضاء على أنواع البعوض بالكامل تكتنفه قضايا بيئية لأنه يتناقض وقضية الحفاظ على التنوع البيئي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الدول التي تكافح عدوى زيكا الفيروسية في الآونة الأخيرة بالتفكير في أساليب حديثة للتصدي للفيروس الذي ينقله البعوض بما في ذلك إطلاق بعوض معدل وراثيا وبكتريا لوقف فقس بيض الحشرات.

وأبرزت المنظمة تقنيات إطلاق ذكور عقيمة معالجة بالإشعاع من البعوض وهي تقنية ابتكرت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.