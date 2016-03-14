للرجال.. حبوب "آمنة" لمنع الحمل باتت قريبة

أفاد باحثون من جامعة "مينيسوتا" الأميركية بحدوث تقدم ملموس في الأبحاث الخاصة بإنتاج "حبوب منع الحمل للرجال"، مؤكدين أنها ستكون آمنة لا تتسبب في أية أضرار جانبية.

فبعد 50 عاماً من إنتاج حبوب منع الحمل الخاصة بالسيدات، بات قريبا أن يطور العلماء حبوباً مماثلة للرجال بدون أن تعرضهم لأي مخاطرة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن غوندا غيروغ، الذي يقود الفريق البحثي، قوله "إن الحبوب الجديدة ستكون سهلة الذوبان ويتم تناولها عن طريق الفم.. وستكون آمنة حتى لو تم استخدامها لعشرات السنين".

وأضاف أنه يمكن التوقف عن تناول الحبوب في أي وقت دون التأثير على مستوى الخصوبة لدى الرجل.