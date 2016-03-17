الزنجبيل "كنز طبي".. دواء للسكري ومستحضر تجميل وتنحيف

تنصح الدراسات الطبية مرضى السكري بشرب الزنجبيل، وذلك لأنه يخفض مستوى السكر في الدم عبر كوب واحد مغلي يتناول صباحا، حيث يعتبر عاملا مهما بخفض نسبة السكر في الدم.

فوائد الزنجبيل للمعدة

يساعد الزنجبيل في تخليص المعدة من الغازات، ما يجعله أفضل النباتات التي تساعد في علاج اضطراب المعدة، كما يساعد على استرخاء عضلات المعدة، ويستخدم لعلاج البكتيريا التي يسببها الإسهال.

الزنجبيل وصحة القلب

طالما استخدم الزنجبيل لتعزيز صحة القلب، حيث يقلل من مستوى الكولسترول في الدم، ويساعد على منعه من التخثر ما يجعل الزنجبيل في مقدمة النباتات والأعشاب التي تساعد في تقوية وتعزيز صحة القلب.

فوائده لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

من فوائد الزنجبيل الغريبة أنه يعمل على تقوية الجاهز المناعي لدي الإنسان، عن طريق تحفيز التعرق حيث يستخدم كعلاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا.

الوقاية من السرطان

يمكن أن يستخدم في علاج سرطان المبيض. وفقا للأبحاث التي أجريت في جامعة ميشيغان المركز الشامل للسرطان ثبت أن الزنجبيل المطحون يؤدي إلى موت خلايا سرطان المبيض.

أيضا وفقا لدراسة أخرى يبطئ الزنجبيل نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم، وبالتالي يساعد في الوقاية من سرطان القولون إلى حد كبير.

استخدام الزنجبيل لعلاج التهاب المفاصل

تدليك العمود الفقري بزيت الزنجبيل يساعد جدا بتخفيف الألم.

فوائد الزنجبيل للتنحيف وتخسيس الجسم

وجدت دراسة أجراها باحثون في معهد التغذية البشرية في جامعة كولومبيا أن إضافة الزنجبيل للمشروبات الساخنة جعلتهم يشعرون بشبع بعد تناول وجبة وأقل عرضة لتناول طعام أكثر في وقت لاحق. وهنا تكمن فكرة الزنجبيل في التنحيف وفقدان الوزن.

وبالإضافة إلى أن الزنجبيل يساعد في زيادة حرق الدهون والتحنيف، وجد أن الزنجبيل أيضا يساعد الشخص على الشعور بالشبع، مما يقلل بدوره من استهلاك الطعام، وثبت أيضا أن الزنجبيل يعمل بمثابة مثبط للشهية وهو أفضل وسيلة لإنقاص وزنك.

كما أن الزنجبيل يثير درجة حرارة الجسم ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي، لذلك يمكنه حرق المزيد من الدهون.

الزنجبيل والشعر

الزنجبيل يساعد في تطويل الشعر ويحفز نموه، ويزيد الدورة الدموية في فروه الرأس، ما يؤدي إلى تدفق الدم إليها، بالتالي يحفز بصيلات الشعر ويزيد نمو الشعر.

كما أن جذور الزنجبيل المطحون تستخدم في علاج بصيلات الشعر التالف، وله خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس، لأن زيت الزنجبيل يعد وسيلة علاج فعالة لقشرة الرأس بشكل طبيعي.

الزنجبيل والبشرة

يحتوي الزنجبيل على حوالي 40 مركبا مضادا للأكسدة التي تحمي من الشيخوخة. وهو يحسن مظهر الجلد عن طريق إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تقديم المزيد من المواد المغذية للجلد. المواد المضادة للأكسدة تمنع الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، وبالتالي الحفاظ على مظهر الشباب. يجعل بشرتك أكثر شبابا. في هذه الطريقة، فإنه يبطئ علامات الشيخوخة، كون الزنجبيل عاملا مطهرا قويا، ويساعد على الحفاظ على البشرة نظيفة وناعمة وخالية من العيوب. إلى جانب ذلك، فإنه ينشط ويحفز أيضا بشرتك.

كما أنه أفضل علاج لحب الشباب فهو يقلل من معدل تكوين حب الشباب ويطهر البكتيريا المسببة.